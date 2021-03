Johannes Kert oli visionäär, strateegilise vaate ja haardega juht. Ta nägi kindlasti kaugemale kui üks aastakümme. Viimasel ajal oskas ta tasa ja targu jääda varju, aga tajus ja analüüsis endiselt teraselt üleilmseid trende, leidis õiged inimesi ja lükkas arenguid liikuma. Mitte ainult riigikaitses. Viimasel ajal vesinikuenergia, mille arendamine võimaldaks väikesel Eestil saavutada energiasõltumatuse ja saada taas energia müüjaks.

Petseris sündinud mees oli nutikas, vaatas avatud silmade ja lahtise peaga maailma ning salvestas kogemusi, mis on kasulik Eestile ja tema perele. Johannese Setomaa kodu on just saanud Eestis tehtud ja päikeseenergiat tootva katuse ning mõne jutuajamise käigus ta kontrollis äpist, et kui palju talle päikesepaisteline ilm on majanduslikku kasu toonud.