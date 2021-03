NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | Yana Toom peabki kutsuma oma valijaid kallistama Venemaa kasekesi

„Pull tüüp. Käib ja räägib ullikestele, et eesti keelt pole vaja, sest eestlased surevad varsti, nagu brontosaurused välja. Ise on integratsiooni musternäide, keel suus, eesti perekonnanimi ja tänu sellele seitsmetuhhine palk ning kapitäis kleite, mida tädi meie ees meedias lehvitab rõõmuga.”

„Kas ikkagi on õige, et Eesti riigi vastane on Europarlamendis, kus peaks olema Eesti riigi esindaja, kellest oleks abi riigile ja kes oleks ustav.”

„Kas see kedagi, kes viimased paarkend aastat Eestit elanud inimesi üllatab? Võib-olla ainult naiivsed. Las Toomid ja Korbid kolistavad mööda Ida-Viru kultuurimaju ja Haapsalu kangialuseid ning räägivad mutikestele kuidas meid ähvardab agressiivne NATO blokk, üles kutsuma kallistama emakese-Venemaa kasekesi ja jutlustama sellest kuidas kõik ülejäänud rahvad peale venelaste on hingetud. See on ainus, mida need inimesed oskavad, nad tunnevad suurepäraselt oma elektoraati ja lasku käia. Loodus tühja kohta ei salli. Pole tarvis olla 2021 naiivne ja imestada, et need asjad nii käivad. Sealt ongi viimased kümme aastat põhiliselt tulnud Keskerakonna hääled ja Jüri Ratase selg läheks higiseks kui midagi muutuks.”

Yana Toomi üle jääb rõõmu tunda. Südikas naisterahvas on kui Carmen Jaagup Kreemi laulus: hängib NTV saadetes, tantsib Damaskuse klubides, koostab Brüsselis mingeid raporteid ja projekte, kirjutab raamatuid... Ei saa tema puhul öelda, et Europarlamendi saadik on pärilik looder ja midagi ei tee. Esmaspäeval pahandas siiski raamatu kirjutamise pärast arvamusportaalis Toomiga Eesti 200 poliitik Aare Lapõnin, kuna raamat, mille koostamisel Toom osales haakub Venemaa, mitte Eesti narratiiviga ( „Sinna on sisse ehitatud okupatsiooni eitav seisukoht” ). Seevastu paljukirutud Delfi kommenteerijad olid üllatavalt tolerantsed ja leidsid, et Toom peabki Toomi asja ajama...

Teisipäev, 2.03

Koroonaga on endiselt pahad lood. See tõttu pole imestada, et enamik viimase aja Eesti Päevalehe juhtkirju keskenduvad sellele teemale. Teisipäevase lehe juhtkirjas kutsuti Kaja Kallase valitsust toetama majandust ja kiirendama vaktsineerimist ning loobuma eelarve tasakaalu mantra jutlustamisest. Kommenteerijad arvasid selle kohta, nagu tavaks on nii ja naa...

Sügav-Riik:

„Juhtkiri kõlab nagu Lenini partei Aprilliteesid: töölistele tööd, talupoegadele maad... Krister puhka näppe... Need on kõik ilusad loosungid, mida siin jutlustatakse, aga me elame reaalses maailmas, kus probleeme ei lahendata võlukepiviibutuste ja populistlike juhtkirjadega.

Eesti majandus on nii väike, et eelarvetasakaaluta ei saa me kuidagi. Suured riigid saavad võtta headel tingimustel laene, trükkida võlakirju, lasta eelarved suurde defitsiiti, väikesed mitte. Sest millist katet on pakkuda vaestel ja väikestel ilma igasuguste ressurssideta maadel? Mis puudutab vaktsineerimise tempot, siis see on ju Euroopa Liidu keskmine tase. Koos tehti hanked, graafikud on paigas, nõudlus kauba järgi on suurem kui pakkumine.

Ja-jah räägite midagi Iisraelist, keda te punanahad samas siunate ausate araabia šahiidide diskrimineerimise eest ja vaktsiinide ostul vaheletrügimise ja üle maksmise eest. Aga kes keelas ise Pfizeriga läbirääkimisi pidada ning neile anda juurdepääsu kõigile neid huvitavatele terviseandmeid? Loomulikult Euroopa Liit ja tema andmekaitsereeglid! Kuid sellisel juhul pole mõtet kirjutada sada ühte samateemalist juhtkirja ja muudkui jaurata. Oodake rahulikult, sügiseks saate oma sutsud kätte!”

Eeskuju maskivastastele?

„Kuidas saab vähestest juhuslikest vaktsiinipakkidest järeldada, et meie süsteem on kehv? Alles siis, kui saabub 10000 vaktsiini päevas, saab eemalolija süstimise korraldust hinnata. Vaktsineeritute eelistamine üritustel ei tohi tähendada luba viibida ilma maskita - see oleks nakkuse piiramisele löök allapoole vööd.”

Alustada: