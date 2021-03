Sander Andla: linnapea Kõlvart nõuab teistelt tegutsemist, endal töö tegemata

Mõttekäik, et keegi teine peale meie enda saab käituda vastutustundlikult mistahes olukorras, on naaberriigi vaimu kandev mõttekäik, kus pole vaba kodanikku, kes ise teeb otsused, vaid on alamad. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart peaks tervise- ja tööminister Tanel Kiigega mõõduvõtmise asemel koostööd tegema.

Aga räägime siis linnapea sõnumite ümber toimuvast. Alustuseks põhjustest ja siis sisust. Põhjused meedias nõuda teistelt järjest suuremaid tegusid on üsna arusaadavad, kui tausta teada. Mihhail Kõlvart on tööka tegutsejana Keskerakonna number kaks. Ning kui Kaja Kallase või teiste Eesti tegijate tehtavad kontaktid Euroopas või saatus vaktsineerimise kiirendamisel Kiike kuidagi hädast välja ei aita, varsti Jüri Ratase asemel number üks.