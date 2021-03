Romet Kreek: 1980.–1991. aastal Saksamaa keskpanka juhtinud Karl Otto Pöhl ütles omal ajal: „Inflatsioon on nagu hambapasta. Kui see on tuubist väljas, on seda pagana raske sinna tagasi suruda. Parem mitte liiga tugevalt tuubi pigistada.”

Nii Euroopa Keskpank kui ka palju teisi keskpanku on tuubid täiesti kokku litsunud.