Miljonite eurooplaste suvepuhkus oleneb sellest, kuidas läheb riikides vaktsineerimisega ja kas Euroopa Liit suudab kokku leppida vaktsiinipasside tingimustes.

Hea uudis on see, et vähemalt Hispaaniasse peaks suvel vaktsiinipassitagi saama, sest võimud ei taha näha eelmise kidura hooaja kordumist. Koroonaproovidest ja reeglitest ei pruugi siiski pääseda.