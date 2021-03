Riigi rikkaima IT-hankija tellimused lähevad kallimaks, odavamaks või tühistatakse. Ikka nii nagu vaja

Riigitöötajatel on eraldi portaal, kus nad registreerivad näiteks oma puhkused ja koolitused ning esitavad lähetusaruanded. Andmed liiguvad elektrooniliselt, kõrgemad ametnikud näevad reaalajas statistikat inimeste ja kulutuste summade kohta. See on näide, kuidas kuulus e-riik toimib.

Vähem on ehk teada, et juba peaaegu kümme aastat tellib rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskus (RMIT) kõiki selle portaali arendus- ja hooldustöid ikka ühest ja samast kohast. Nüüdseks on riik selle portaaliga seotud tööde eest maksnud ja kohustusi võtnud u 6,75 miljoni euro jagu. See raha suundub kõik ühte ja samasse ettevõttesse.