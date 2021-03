JUHTKIRI | Erasektor saab viiruse vastu rohkem teha

Oleme viimasel ajal korduvalt rõhutanud vajadust kaasata erasektorit vaktsineerimise korraldamisse. Tore, et selles sfääris on haigekassa suhtumine muutunud ning erameditsiiniettevõtted on oodatud pakkumisi tegema ja lepinguid sõlmima. Peaasi et sellega ei venitata, sest perearstidele pole jõukohane lühikese ajaga suurt hulka inimesi vaktsineerida. Samuti paistavad erameditsiiniettevõtete digiregistratuurid suureks vaktsineerimiseks paremini valmis olevat kui riigi digilahendused. Peagi saabuvaid suuremaid vaktsiinikoguseid arvestades on praegu ka viimane aeg teha kokkuleppeid, et viia vaktsineerimiskohti inimeste igapäevastele käiguteedele lähemale.