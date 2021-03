Prints Harry abikaasa Meghan: Briti kuningakoja rassism ja kius ajas mu enesetapu äärele

Suurbritanniast lahkunud prints Harry ja tema abikaasa Meghani USA-s antud kahetunnine intervjuu põhjustas Briti kuningakojale veel suuremat mainekahju, kui oli osatud oodata. Briti aja järgi öötundidel Oprah Winfreyle antud usutluse kõige karmim hetk oli see, kui Sussexi hertsoginna avaldas, et ta mõtles lapseootel olles enesetapule, sest kannatas kuningakojas rassistliku kiusamise all.

Ka kõike eelmainitut kõrvale jättes oleks usutlus pakkunud Briti meediale ohtralt pealkirju. Näiteks kinnitas Meghan, et paari teine laps sünnib suvel ja jääb ka viimaseks ning tegu on tütrega. Samuti paljastati, et 2018. aastal toimunud pulmatseremoonia oli tegelikult avalikkusele mõeldud lavastus, sest Cambridge’i peapiiskop oli Harry ja Meghani ametlikult paari pannud juba kolm päeva varem. Ära klaariti ka küsimus, mis oli Meghani ja prints Williami abikaasa Kate’i vahel tekkinud lahkhelide põhjus ja kes kelle pisarateni ajamise pärast vabandust palus. Rassismi- ja enesetaputeema kõrval olid need aga ainult ääremärkused.