Prints Harry abikaasa Meghan: Briti kuningakoja rassism ja kius ajas mu enesetapu äärele

Muu hulgas mainis prints Harry, et tema troonipärijast isa Charles lõpetas pärast nende mullust lahkumisteadet pojaga suhtlemise. Samuti on kannatada saanud suhted vanema venna Williamiga. Meghan lisas, et kui ta ootas oma poja Archie sündi, pidas üks kuningliku pere liikmeid Harryle loengu lapse võimaliku nahavärvi ja sellega kaasnevate mainekujunduslike tagajärgede kohta. Ütleja nime keeldus paar avaldamast, sest see tekitaks nende sõnul liiga suurt kahju. „Kuninglikule perele võib see aga olla veelgi kahjulikum, sest ainult annab hoogu oletamisele, kes mida ütles,” kommenteerib ajalehe Times ekspert Valentine Low.

Suvel sünnib tütar

2018. aastal toimunud pulmatseremoonia oli tegelikult avalikkusele mõeldud lavastus.

Ka kõike eelmainitut kõrvale jättes oleks usutlus pakkunud Briti meediale ohtralt pealkirju. Näiteks kinnitas Meghan, et paari teine laps sünnib suvel ja jääb ka viimaseks ning tegu on tütrega. Samuti paljastati, et 2018. aastal toimunud pulmatseremoonia oli tegelikult avalikkusele mõeldud lavastus, sest Cambridge’i peapiiskop oli Harry ja Meghani ametlikult paari pannud juba kolm päeva varem. Ära klaariti ka küsimus, mis oli Meghani ja prints Williami abikaasa Kate’i vahel tekkinud lahkhelide põhjus ja kes kelle pisarateni ajamise pärast vabandust palus. Rassismi- ja enesetaputeema kõrval olid need aga ainult ääremärkused.