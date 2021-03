Keskkonnaamet: vaidlused keskkonna üle on muutunud vaenulikumaks

Üks enim vaidlusi tekitav küsimus on loomakahjudega tegelemine. Kuppart tõi näiteks hanede kevadise rände ja heidutuse. „Ornitoloogid on väga selgel seisukohal, et see on täiesti lubamatu tegevus, aga maaomanikud ja põllumehed on väga jõulised ja väga kurvad, et see pole lubatud. Me mõistame tegelikult mõlemat poolt ja mõlemal poolel on tugevaid argumente.”

„Osapooled tulevad laua taha, neil on oma argumendid, aga nad kaitsevad oma positsioone järjest jõulisemalt, kuni isiklike solvanguteni välja.”

Teiseks näiteks tõi Kuppart Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja muutmise, mis on tekitanud paljudes pahameelt, sest uue eeskirja järgi muutuks ala kaitse leebemaks. „Eri osapooled tulevad laua taha, neil on oma argumendid, aga nad kaitsevad oma positsioone järjest jõulisemalt, kuni isiklike solvanguteni välja.”

Kolmandaks tõi ta esile hundijahi üle peetava arutelu. „Ühed inimesed on ääretult pahased selle tõttu, et me üldse hunte jahime, teised on pahased selle pärast, et meil üldse on looduses hundid, kes hirmutavad kohalikke elanikke. Oleme seal kahe kogukonna vahel ja püüame neid lepitada, aga ma näen, et üksteise ründamise toon on aasta-aastalt läinud teravamaks,” rääkis Kuppart.

„Panen selle osaliselt ka üldise globaalse keskkonnaseisundi arvele,” sõnas ta. „Tegelikult meil on mure. Meil on mure keskkonnaseisundi pärast ja see on õige, et arutamegi kirglikult.”

Ka keskkonnaminister Tõnis Mölder nentis, et paljudes loodushoiuküsimustes on huvigruppide vahel nii tugevad konfliktid, et need lähevad väga kaugele heast kompromissi otsimise usust ja rünnaku alla satuvad ka need, kelle töö on otsida kompromisse.

Metsaotsuste vaidlustamine on hüppeliselt kasvanud Mullu kasvas pretsedenditult suureks keskkonnaameti jagatud lubade vaidlustamine – metsanduses oli vaideid ligi viis korda rohkem kui aasta varem. Kui näiteks 2019. aastal esitati üheksa vaiet, siis mullu vaidlustati metsanduse valdkonnas 42 keskkonnaameti otsust ehk üle nelja ja poole korra rohkem kui aasta varem. „Mina ei võtaks seda negatiivselt, vaid positiivselt,” sõnas Riho Kuppart. „See, et ühiskond tahab rääkida kaasa meid mõjutavates asjades ja kujundada meie tuleviku elukeskkonda, on väga positiivne. See suurendab küll meie koormust, aga ma arvan, et ilma dialoogita ei saa ka probleeme selgeks rääkida.” Sama tendentsi on näha ka kohtuasjades, kus on märkimisväärselt suurenenud metsandusega seotud vaidluste hulk, märkis Kuppart. Nii eluslooduse kui ka keskkonnakasutuse muudes valdkondades on vaidlustatud otsuste hulk jäänud samaks või isegi vähenenud.

