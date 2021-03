Urmas Paet: me peame kaitsma Arktikat - kaalul on kliima ja julgeolek

EL vajab lõpuks selget Arktika-strateegiat ja konkreetset tegevuskava ELi tegutsemise osas Arktikas, mis arvestaks kõiki aspekte. See järeldub ka asjaolust, et kõigil ELi Arktika-piirkonna liikmesriikidel ja ka mõnedel teistel liikmesriikidel on juba oma riiklik Arktika-strateegia. Ja kui me tahame tõsimeelselt rääkida ELi ühtsest välis- ja julgeolekupoliitikast, siis siia kuulub ka ELi ühtne Arktika-strateegia. Ebamugavatel teemadel, nagu Vene sõjalise kohaloleku kasv Arktikas, pea liiva sisse toppimine ei ole mingi lahendus.

Lisaks toimuvad Arktikas keskkonnamuutused kiiremini kui mujal maailmas. Kliimamuutuste vastu võitlemise meetmete kasutamine pole mitte ainult Arktika riikide, vaid on kõigi parasvöötmeriikide käes.