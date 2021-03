JUHTKIRI | Tegemata eeltöö maksab kätte

See oli suur ressursi raiskamine, milles pole süüdi tulemata jäänud inimesed, vaid poliitikud ja riigiametnikud, kellel polnud oidu mullu suvel või sügisel teavitussüsteemi ette valmistada ja sisse töötada. Oli ju teada, et vaktsiinid tulevad – teavituse ettevalmistamise seisukohast pole vahet, kas mõni kuu varem või hiljem, see töö ei lähe raisku. Ammu oleks riik võinud elanikele teatada: suunake oma eesti.ee meiliaadress postkasti, mida päriselt kogu aeg kasutate, sest sinna hakatakse saatma tähtsaid koroonateateid ja vaktsineerimiskutseid. Aga seda ei tehtud ja nüüd tuleb mahukat teavitustööd teha ajal, kui pandeemia möllab suurima hooga.

Töö on seda mahukam ja pakilisem, et just eakamates – koroonast kõige ohustatumates – vanuserühmades on suur digilõhe. Vaid veidi enam kui viiendik üle 60-aastaseid inimesi oli hiljuti oma eesti.ee aadressid ümber suunanud. Kõik ei jälgi oma e-posti iga päev, päris suur osa pole üldse internetti kasutanud. Pole lootustki jõuda eesti.ee postkasti kaudu kõigini. Inimesi tuleb teavitada ka SMS-iga ning ei ole pääsu vanamoodsast ja töömahukast helistamisestki.