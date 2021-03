Mati Raidma: kiiresti oleks vaja värskemat kriisikommunikatsiooni, sest tekkimas on kriisikobar ja see mõjutab meie omavahelist suhtlemist

Algatuseks pean ütlema, et kriisireguleerija on tegelikult samasugune elukutse nagu iga teine – meedik, õpetaja, põllumees – vaja on nii spetsiaalset koolitust kui hilisemat töökogemust. Erinevuseks võib olla asjaolu, et ega meil Eestis neid väga palju ei ole.