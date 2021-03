Mees ja naine filmivad oma vahekorda, video jõuab internetti, aga naine töötab õpetajana. Berliini filmifestivalil võidutses meeletu porno

Berlinale oli mullu suurtest festivalidest ainus, mis jõudis veel viimasel hetkel enne kõiki sulgemisi filmipidu tavaformaadis pidada. Nüüd on see suurest kolmikust – Berlinale, Cannes ja Veneetsia filmifestival – esimene, mis on tänavu interneti vahendusel konkursi korraldanud, see toimus läinud nädalal (võidufilme saavad berliinlased loodetavasti suvel ka suurel ekraanil vaadata).

Teisalt, kui eritingimusi poleks, oleks Berlinalest rääkides fookus hoopiski sellel, mis on muutunud festivali sisus uue kunstilise juhi Carlo Chatriani käe all.