Peeter Espak: päikesetõusuvalitsus, häbelikkus meid kriisist läbi ei vii, sära või looju kiiresti

Teadupärast oli vanas Roomas kombeks, et triumfikäigu ajal sosistas juhile ja väepealikule selleks ametisse pandud ori (auriga) pidevalt kõrva tema enesehinnangu kontrolli all hoidmiseks Memento mori – „Pea meeles, et oled surelik!“ See oli tarvilik selleks, et oma kuulsuse ja saavutuste tipus olev väejuht ei läheks kiituse ja ülistuse taustal peast lolliks ning ei hakkaks endast ja oma võimetest arvama rohkemat, kui see võiks nii talle kui riigile kasulik olla.

Praeguse valitsuse ajal oleme aga sattunud hoopistükkis vastupidisesse olukorda. Meil oleks vist kohe vaja mingit vastupidist ergutajat, kes pidevalt tuletaks meie võimukandjatele meelde nende positsiooni olemust lausudes: „Pea meeles, sa oled peaminister!“