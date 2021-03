Teismelise vale vallandas Prantsusmaal mõrvaga päädinud sündmuste jada

13-aastane tüdruk ei julgenud isale öelda, et ta popitegemise pärast õppetöölt kõrvaldati. Selle asemel otsustas ta süüdistada õpetajat islamivastasuses. Alaealise luiskelugu käivitas sündmuste jada, mis viis mullu oktoobris õpetaja Samuel Paty tapmiseni.

Tüdruk oli varem politseile rääkinud, et Paty oli palunud sõnavabadust käsitlevas tunnis islamiusulistel lastel klassiruumist lahkuda, et ta saaks ülejäänutele näidata pilti prohvet Muhamedist, kus too olnud alasti ja neljakäpukil, kirjutas Prantsuse meedia.