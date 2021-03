Suremuse ränk kasv raputab Tšehhi ja Slovakkia valitsusi

Varem suuremast pandeemiakahjust pääsenud Tšehhis ja Slovakkias on tänavune talv olnud üks Euroopa ohvriterohkemaid. Mõlema riigi haiglasüsteem hakkab üle kuumenema ja see on pannud valitsused välisriikidelt abi paluma. Olukord on kriitiline ka mõlema riigi võimuparteide jaoks, kes üritavad reitingute kriisiaegset langust pidurdada. COVID-19 leviku peatamiseks kehtestasid mõlemad riigid märtsis ranged liikumispiirangud, kuid terviseeksperdid soovitavad veelgi karmimaid reegleid.

Läinud nädalal tõusis Slovakkia värskete surmajuhtumite suhtarvu tabelis maailmas esikohale ning riigi haiglad on hakanud patsiente Poolasse ja Saksamaale transportima. Viie miljoni elanikuga riigis on praeguseks koroona tõttu surnud 8000 inimest, neist enamik viimase kahe kuuga. Samal ajal ähvardab vaidlus Vene vaktsiini impordi üle valitsust kukutada.

Hiina ja Vene vaktsiine kavatseb soetada ka Tšehhi valitsus. Sealgi on surmajuhtumite ja nakatumiste suhtarv üks maailma suuremaid. Haiglad hakkavad täis saama ja valitsus on alustanud läbirääkimisi patsientide välismaale saatmiseks.