JUHTKIRI | 12 kasutult mööda lastud koroonakuud

Möödunud kevadel oli valitsus majanduse toetamise programme luues küllaltki kiire. Küll oleks tore, kui esimeste kogemuste najal oleks toetusmeetmeid ka täpsemaks ja automaatseks timmitud nii, et hilissügisel alanud teise laine puhul saanuks ettevõtjad kohe teada, mil määral nende majanduslikud kahjud korvatakse. Nüüd on valitsus küll lubanud piirangutest enim mõjutatud ettevõtteid toetada, aga näiteks töötukassast töötasu hüvitamine on otsustatud ainult märtsikuuks, kuigi samal ajal on teatatud, et ranged piirangud kehtivad vähemalt kuu aega. Praegu oleks ikka tarvis valitsuse sõnumit „teeme, mis iganes vaja”, et kriisist mõjutatud töötajad ja ettevõtjad teisest lainest läbi aidata.

Masendav on seegi, et riik on viiruse mahasurumiseks suutnud väga vähe kasutada oma paljukiidetud e-võimekust. Kõige enam puudutab see praegu vaktsineerimisest teavitamist ja selle üle arvepidamist, aga läbi kukkus ka lähikontaktide tuvastamise mobiiliäpp HOIA ning e-tervise süsteemi ei osatud panna ravimifirmadelt vaktsiinide kiirema hankimise (andmed vaktsiini vastu) teenistusse. Pole tehtud plaane ja IT-arendusi selleks, et vaktsineerimise või läbipõdemise teel immuunsuse omandanud inimestele saaks millalgi hakata andma rohkem vabadusi.

2020. aasta suve ja sügise magas riik teiseks laineks valmistumise mõttes suuresti maha. Ka kiidetud e-riiki on näha vähe.