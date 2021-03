Alistatuks kuulutatud ISIS tõstab taas pead

ÜRO ekspert: ISIS-el on 10 000 võitlejat

ISIS-e tegevusest lähtuvat ohtu arutati veebruaris isegi ÜRO julgeolekunõukogus, kui ettekande pidas ÜRO terrorismivastase büroo juht Vladimir Voronkov. Eriti rõhutas Voronkov oma ettekandes koroonapandeemia sotsiaalmajanduslikku ning poliitilist mõju, mis muudab üle maailma inimesi terroriorganisatsioonide radikaliseerimisele ja värbamisele vastuvõtlikumaks.

Samuti andis Voronkov ülevaate ISIS-e praegusest tegevusest ja võimetest. Nimelt, hoolimata kindla territooriumi kaotamisest saavad ISIS-e võitlejad endiselt tegutseda Iraagi ja Süüria aladel, kus keskvõimu kontroll on nõrk või peaaegu olematu. Hinnanguliselt on alles 10 000 võitlejat, kes asuvad peamiselt Iraagis ning kujutavad endast globaalset ja pikaajalist ohtu.

„Nad on organiseerunud väikestesse rakukestesse, mis asuvad Iraagis ja Süürias,” lisas Voronkov. „Tihti ületatakse rünnakute korraldamiseks riigipiire.” ÜRO andmetel on terroriühendusel raha mitmesaja miljoni dollari väärtuses.

Peale selle kujutavad endast probleemi ISIS-e võitlejate naised ja lapsed, kes paiknevad kinnipidamisasutustes või põgenikelaagrites. Erilist muret valmistavad 8000 last, kes on pärit mujalt kui Süüriast või Iraagist. 90% nendest lastest on alla 12-aastased.