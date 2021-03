Lauri Hussar: süüdi pole mitte Briti tüvi, vaid valitsuse otsustamatus

USA majandusteadlane Milton Friedman on öelnud, et valitsuse pakutud lahendus kriisile on reeglina sama halb kui probleem ise.

Just koroonakriisiga toimetulek pidi praeguse valitsuse ainuke suur eesmärk olema. Jaanuarikuine optimism ja populistlik soov riiki avada, sai tagasilöögi juba veebruari alguses ning kuu keskpaigaks oli selge, et riiki tuleb avamise asemel hoopis sulgema hakata.

Selle asemel, et otsustavalt tegutseda, nägime sama heitliku poliitika jätkumist. Seejuures jäi puudu tarkusest kuulata teadusnõukoda ja langetada soovituste põhjal kaalutletud otsuseid.