Kultuur taas kinni. Kuidas solgutamisega harjunud kultuuritegelased hakkama saavad?

Riigi järjekordne lukkuminek mõjub laastavalt, kuid kinni-lahti solgutamisega juba harjunud kultuuritegelased püüavad säilitada mõistust ja leida uusi võimalusi, kuidas loomingut kuulajatele ja vaatajatele esitada. Virtuaalsed bändiproovid ja veebikontserdid on uue tegelikkusena ajapikku juba omaks saanud.

Näitlejategi elu on olnud keerukas, sest juba enne nüüdset laussulgemist pidid loomingulised kollektiivid pea kogu sügise viimse hetkeni muretsema, kas etendus ikka toimub. Mida suurem trupp, seda suurem oli tõenäosus, et keegi on haigestunud või lähikontaktne. Nüüd seda muret enam pole, kuid enda vormis hoidmiseks peavad eriti ooperi- ja balletiartistid pidevalt tööd tegema, näitlejad aga kohtuvad Zoomi prooviruumis nagu aasta tagasigi. Ollakse väsinud, kuid siiski lootusrikkad: läheneb kevad ja suvi ning järjest rohkem inimesi vaktsineeritakse.