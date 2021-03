Saksa võimuparteide ümber lahvatas korruptsiooniskandaal

Patustasid konservatiivid

Skandaali keskmes on kaks konservatiivset poliitikut: Nikolas Löbel CDU-st ja Georg Nüßlein CDU Baieri sõsarparteist CSU-st. Mõlemad on nüüdseks oma erakonnast lahkunud. Nii Nüßleini kui ka Löbelit süüdistatakse sadade tuhandete eurode saamises. Vastutasuna soovitasid nad föderaalvalitsusele teatud maskitoojaid või vahendasid äriajamist ettevõtete vahel. Saksa prokuratuur on poliitikute suhtes algatanud uurimise.