Uued piirangud on otsekui hästiunustatud vana

Liigume udus nagu jaapani päritolu briti kirjaniku Kazuo Ishiguro romaani „Maetud hiiglane” tegelased, kes on kaotanud oma mälu. Nad arvavad, et üleüldise unustuse on põhjustanud lohe, kes paiskab välja mälu hävitavat udu.

Päriselus tundub, et pigem kipume me ise oma mälust kustutama seda, mida ei taha mäletada.

Maskide dünaamika



Oktoobri algus 2020, Olustvere.