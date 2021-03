PÄEVA TEEMA | Martin Mölder: kui praegune valitsus koroonakriisis ebaõnnestub, saab EKRE sellest tuule tiibadesse

Keskerakond on praegu väga nõrgas seisus. Nende toetus on järsult langenud alates uue valitsuse moodustamisest, kuid suuremas pildis on see langus kestnud juba alates eelmise aasta aprillist. Siis – toonase eriolukorra kontekstis – olid nad oma valimisjärgse toetuse tipus. Kuid sellest möödunud aastaga on nad kaotanud nii eesti kui ka vene keelt kõnelevate valijate hulgas oluliselt poolehoidu. Eriti just viimaste hulgas.

EKRE on hetkel selgelt opositsiooni kõige kandvam erakond. Kindlasti on nad enda selja taha suutnud meelitada teatud hulga Keskerakonnas pettunud konservatiivseid venekeelseid valijaid.