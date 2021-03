Raul Rebane: riigi tähtsaim saade „Aktuaalne kaamera”

„Aktuaalne kaamera” on oma 65 aastaga riskigrupi serva peal ega kuulu automaatselt vaktsineeritavate hulka, kuigi ehk peaks. Tegemist on kogu riigi tähtsaima telesaatega, enamgi veel, tähtsaima meediaproduktiga üldse.

Igal õhtul naelutab „Aktuaalne kaamera” 150 000–200 000 sotsiaalselt aktiivset inimest televiisorite ette, hoolimata sellest, et enamikul on selleks ajaks suur osa oluliste sündmuste kirjeldusi käes. Portaalide, raadiojaamade ja teiste teleuudiste valik on ju tänapäeval lõputu. Miks siis ikkagi AK?