Visake oma nimekirjad minema. Massivaktsineerimist pidanuks alustama eile

Rapla perearst Andres Lasn kirjutas teisipäeva õhtul oma sotsiaalmeedia kontol sellest, millega ta inimeste vaktsineerimise asemel tegeleb.

„Olen Rapla perearstikeskuse perearst ning olen täna pärast põhitöö lõpetamist ülejäänud oma aja sisutanud erinevate Exceli tabelite ja andmepäringute kokkuviimisega. Ma olen peaaegu 10 aastat õppinud ülikoolis, et patsiente diagnoosida ja ravida, mitte tegeleda andmete koondamise ja statistikaga,” kirjutas ta. Perearst lisas, et kaks kuud pärast vaktsineerimise algust pole tal digitaalset tööriista, millega saada ülevaade, kes on vaktsineeritud ja kes mitte.

Rapla arsti kirjeldus kajastab totaalset vaktsineerimissegadust n-ö altpoolt vaadates. Ülalt avas selle esmaspäeval haigekassa riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil. Haigekassa juhatuse liige Maivi Parve rääkis, kuidas seal omakorda aetakse üle riigi laekuvatest käsitsi koostatud tabelitest käsitsi kokku statistikat, kes ja kui palju on igasuguste nimekirjade järgi vaktsiini saanud või mitte. Reaalajas pilti pole, valitseb digitaalne kiviaeg.