Austraalias meedias "beebitapjaks" ja "lapsemõrvariks" tituleeritud naine on peaaegu 20 aastat vangis veetnud, kuid ühes on ta tänase päevani sama meelt - tema oma järeltulijaid ei lämmatanud. Miks aga siis surid neli väikest last juba enne kaheaastaseks saamist?

Nüüd on aga juhtumis toimunud tõeliselt ootamatu pööre: teadlased uurisid perekonna geene ja tegid hämmatava avastuse: naine on tõenäoliselt süütu.