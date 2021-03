Neli sündi, neli surma. Kas Austraalia kurikuulsam naissarimõrvar polegi tegelikult süüdi?

Alguses tundusid need üksteisele järgnevad tragöödiad lihtsalt äärmiselt õnnetute juhtumite jadana. Siis aga pööras Folbiggi abikaasa naise vastu ja andis ta pärast päevikusissekannete lugemist politseile üles. Folbigg oli näiteks kirjutanud, et Sarah lahkus väikse abiga.

Austraalia avalikust ruumist on saamas lahingutanner, kus ühel pool on teadlased ja teisel kohtusüsteem, mis muudab otsuseid haruharva. Senine süüdimõistev otsus baseerus osalt ka süüdistatava päevikusissekannetel, millest on keeruline midagi ühemõtteliselt selget välja lugeda.

Tundub uskumatu, et üht perekonda võib neli korda järjest tabada taoline bioloogiline ebaõnn, kuid teadlased rõhutavad, et geneetikas on ainukordsed sündmused tavalised.

Pöördumise taga seisvad 90 teadlast aga rõhutavad, et meditsiinivallas on vahepealsete aastate jooksul tehtud olulisi avastusi, mis viitavad muu hulgas sellele, et lapsed võisid surra hoopis loomulikel põhjustel. Nimelt kinnitavad teadlased, et lastel oli haruldane geenirike.

Väidetavalt oli ta oma lapsed lämmatanud, kuid süüdistuses haigutas üks hiiglaslik puudujääk: selle kinnituseks polnud leitud mitte ühtegi tõendit. Ka rõhutavad teadlased, et mitte üksi lastest polnud surmahetkel hea tervise juures. Viimasena surnud Laural oli hingamisteede põletik ja lahkamisel selgus, et ka beebi süda oli haige.





Naise kaitsjad palusid geneetikutel juhtumiga lähemalt tutvuda ja otsida mõnd mutatsiooni, millega saaks juhtunut selgitada. Canberra riikliku ülikooli immunoloog Carola Vinuesa võttis väljakutse vastu ja asus Folbiggi geneetilist materjali uurima.

Tuli välja, et Folbiggil on haruldane mutatsiooni geenis, mida tuntakse CALM2-na. Kui ükskõik milline kolmest CALM-geenist on vigane, võib sellega kaasneda südame seiskumine ja äkksurm imiku- ja lapseeas. Mutatsioon oli olnud ka nii Sarah'l kui ka Laural. Maailmas on teada umbes 75 taolise mutatsiooniga inimest ja vähemalt 20 sellist last surid.

Ka Calebil ja Patrickul leiti ühe geeni eriline variant, mis hiirtega tehtud katsete põhjal on seotud surmaga lõppevate epilepsiahoogudega. Patrickul oli neli kuud enne sündi diagnoositud epilepsia ning Calebil olid hingamisraskused ja kõri pehmus.

Täiesti emotsioonivaba

Väljaanne Guardian kirjutab, et protsessi toonastes kirjeldustes kujutati Folbiggi täiesti emotsioonivabana. See tekitas paratamatult paralleele teise kurikuulsa juhtumiga: Lindy Chamberlain mõisteti alguses oma beebi Azaria mõrvas süüdi, hilisem lisauurimine aga tuvastas, et hoopis dingo viis imiku telgist kaasa. Chamberlain vabastati vanglast.





Folbiggi juhtum oli aga mõnevõrra erinev, sest naise isiklikud päevikud moodustasid mõrvasüüdistuse selgroo. 1997. aastal oli ta näiteks pärast Laura sündimist kirjutanud: „Poleks suutnud veel ühe sellisega hakkama saada nagu Sarah oli. Ta on päästnud oma elu, sest on olnud teistsugune."

Ka kirjutas Folbigg Laura kohta: „Ta on üsna hea iseloomuga beebi, jumal tänatud, see säästab teda õdede-vendade saatusest. Mulle tundub, et teda oli hoiatatud."

Veel üks sissekanne sisaldas järgevat: „Sarah'ga ei soovinud ma muud kui vaid seda, et ta vait jääks. Ja lõpuks ta siis jäigi."

Kui võimult talt sissekannete kohta küsisid, vastas Folbigg, et nii kirjutas naine, kes tundis laste suremise tõttu endal kui emal süüd. Ta rääkis, et mattus sellisesse meeleheitesse, et oli valmis uskuma, et tema enda meelolu mõjutab ka lapsi, kes otsustasid, et ei taha sellise ema juures enam olla ja lahkusid. „Mu muretsemine hakkas juba paranoiale lähenema," tunnistas ta.

