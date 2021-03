Peale muude piirangute algab Eesti koolides täna taas täiemahuline distantsõpe, välja arvatud erivajadustega õpilaste puhul. Ümber peavad harjuma nii õppurid ja nende vanemad kui ka õpetajad. Neil kõigil on olukorrale oma vaade. See on ka koolipsühholoogidel, kes puutuvad kokku juba tagajärgedega.