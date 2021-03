NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: lustimajad tervetele!

Miks ei võiks rajada igasse suuremasse linna ühe sellise maja, kus need inimesed, kes enam haigeks jääda ei saa, võiksid koos käia ja puhta südametunnistusega elu nautida? Nimetame seda siis lustimajaks või tervete majaks, vahet pole, oluline on see, et sinna sisse pääseks vaid võltsimiskindla tuusikuga, mille väljastab näiteks perearst ning kus on kirjas, et kodanik see ja see on kas vaktsineeritud või koroona läbi põdenud ega kujuta endast enam kellelegi ohtu. Mistõttu ta võib pöörduda tagasi normaalse elu juurde, mida esialgu, olude sunnil, saab elada vaid piiratud territooriumil.