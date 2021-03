Me peame pandeemiaga võitlemiseks kõik ühiselt pingutama, sest viirus on salakaval. Selleks, et ta leviks üha laiemalt, ei ole vaja palju. Viiruse kasvutrendi peatamiseks on meil vaja, et viirusega juba nakatunud inimesed ei nakataks teisi. Me peame viiruse levikuahelad katki raiuma.

Kindla eemärgiga koroonaviirust võita otsustas valitsus panna Eesti sellest neljapäevast lukku.