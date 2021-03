„Olen jäänud endale tütart igatsema.” Tšehhis tekkis skandaal romade sundsteriliseerimisest

Rassismi päevakorda võtmist ei muuda lihtsamaks Tšehhi poliitikute komme romade kohta alandavaid märkusi pilduda. Ka tuntud ombudsman Stanislav Křeček on muu hulgas väitnud, et romad on ise selles süüdi, et neid diskrimineeritakse.

„Kõik kuulajad teavad, milline vähemus nõuab valjult, et neid peaks ülejäänutest erinevalt kohtlema,” sõnas Křeček riigitelevisioonile ČT24. „Romad on kahjuks ebaaktiivne vähemus. Mind häirib, et nad ei võta ise oma õiguste kaitseks midagi ette ja igaüks võib nende nimel sõna võtta.”