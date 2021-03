JUHTKIRI | „Tasuta” transpordi asemele külataksod

Praegu on kahekordselt põhjust valdkonda põhjalikult ümber korraldada, sest koroonapandeemia on ühissõidukitest peletanud ka osa nende varasemaid kasutajaid. Seda ei pea esitlema kui tasuta ühistranspordi kaotamist (Keskerakonda sisaldava valitsuse jaoks on see poliitiliselt võimatu), vaid kui sammu edasi. Lubas ju Simsongi omal ajal, et liigutakse bussi-, rongi- ja autotranspordi ühtseks tervikuks liitmise poole, nii et isikliku auto vajadusele tekib mugav alternatiiv. Tegelikult pole alguses Simsoni ja praegu Taavi Aasa eestvedamisel suudetud kolme aastaga isegi busside ja rongide sõiduplaane ühitada, millestki innovaatilisemast rääkimata. Minister Aas, tehke vähemalt see tegemata töö kiiresti ära – hea enne kohalike omavalitsuste valimisi ette kanda!