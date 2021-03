Rikkumismenetlus ei too ainult kaasa „mõnesaja tuhande euro suurust rahatrahvi Euroopa Komisjonilt" nagu Tarmo Kruusimäe väidab, vaid kui komisjonile ei anta rahuldavat vastust, järgneb Euroopa Kohtu menetlus, millega kaasnevad trahvid, kus Eestile võidakse määrata trahv põhisummas minimaalselt 361 000 eurot, millele lisandub trahvimäär, mis on kohtu hinnangul liikmesriigile mõjus, et ta hakkaks Euroopa Liidu õigust õigesti rakendama.