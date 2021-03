Miks lõi Taani vaktsiinide pahale poisile Astra Zenecale häirekella? Lutsar: peame aru saama, mis seal toimub

Taani pani AstraZenecaga vaktsineerimise kaheks nädalaks seisma, Eesti ja muu Euroopa kleepisid vaktsiini külge hoiatuse. Mis toimub? Kahtlustatakse, et vaktsiin võib mõnel inimesel veretrombe, kuid neid näiteid ei ole palju. „Mõned üksikud,” ütleb mikrobioloog Andres Merits, kelle hinnangul käitusid taanlased küsitavalt. „Ignoreerida ka ei saa,” vastab professor Irja Lutsar. Hea oleks teada, mis ikkagi AstraZenecaga toimub.

Vaktsiinide paha poiss on paljude seas kirutud ja kardetud. Mis selle nii hirmsaks siis teeb, kui kõik teadlased ja raviametid kinnitavad, et vaktsiin on siiski ohutu?