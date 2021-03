Miks lõi Taani vaktsiinide pahale poisile Astra Zenecale häirekella? Lutsar: peame aru saama, mis seal toimub

Professor toob välja, et vaktsineerituid on maailmas kümneid miljoneid, kuid probleemseid näiteid – nendest, kes on saanud AstraZeneca vaktsiini ja kel tekkinud probleem veretrombidega - on vaid mõned. Ning ka nende puhul pole leitud põhjuslikku seost vaktsiini ja veretrombide vahel. Meritsa jaoks on koguni üllatav, kui vähe on koroonavaktsiinide puhul raskeid kõrvalmõjusid täheldatud.

Mikrobioloog professor Andres Merits kommenteerib, et taanlaste madalate nakatumisnäitajate juures on ühe konkreetse vaktsiini peatamine ka luksus, mida nad võivad endale lubada. „Probleemidega tuleb loomulikult tegeleda, aga kas on mõtet pidurdada vaktsineerimist,” küsib ta. Eesti ei peaks tema hinnangul AstraZenecaga vaktsineerimist pausile panema. „Esimene küsimus peaks Eestis olema, et kas me saaksime äkki nende seismajäänud vaktsiini endale,” sõnab Merits.

„Ignoreerida ka ei saa,” kommenteerib Eesti Päevalehele professor Irja Lutsar. „Peame aru saama, mis seal toimub. Hea on teada,” lisab ta. Siiski on Lutsari hinnagul Taanil võimalik teha taolist otsust vaatamata sellele, et veretrombide juhtumeid pole palju – nimelt pole riigi epidemoloogiline olukord nii keeruline kui paljudes teistes Euroopa riikides.

Euroopa ravimiametile teadaolevalt on 9. märtsi seisuga teatatud EL liikmesriikide poolt 22 juhtumist, kus vaktsineeritul on tekkinud veretromb. Võrdluseks on AstraZenecat süstitud üle kolme miljoni doosi.

Jutud vastuolulisest AstraZeneca vaktsiinist on paljud pannud kukalt kratsima – kui ohutu see siis ikkagi on? Euroopa Ravimiameti hinnangul on see ohutu. Jaanuari lõpus andis amet soovituse AstraZeneca vaktsiini kasutada, kuna neli kliinilist testi kinnitas selle ohutust.

Paljuski on need hirmud seotud sellega, et inimesed tunnevad end pärast AstraZenecaga vaktsineerimist halvasti. Nii nagu kirjeldas Õhtulehele paari nädala eest enda ja kolleegide kogemust üks Tartu õpetaja: „Igaühel ilmnes midagi ja igal teisel oli ööpäeva jooksul kõrge palavik, oksendamine, vappekülm, süstitud käe liikumatus ja kange lihasvalu.”

„Me teame seda, et see juhtum ei olnud seotud selle Austria partii süstimisega. Seda seost siin kindlasti tõmmata ei saa,” selgitas kolmapäeval Terevisioonis terviseameti juhi asetäitja Mari-Anne Härma.

„Euroopa ravimiamet juba alustas trombitekke seose hindamisega siis, kui Austrias üks partii peatati. Täna otsustati seda hindamist kiirendada, et kõiki trombijuhte kiiremini hinnata ja nõuti ka müügiloa hoidjalt kiiremat aruannet. Tänane seisukoht on, et AstraZeneca vaktsiini ohutusprofiil ei ole muutunud,” kommenteeris ERR-ile Eestit Euroopa Ravimiameti juures esindanud Eesti ravimiameti ohutusjärelevalve juht dr Maia Uusküla.

Mõnel on halvem päev, mõnel kaks, mõni aga saab sutsu AstraZenecat ja polekski nagu midagi olnud.

Ravimiameti ohutusjärelevalvebüroo juhataja Maia Uusküla kinnitusel tekitabki AstraZeneca vaktsiin uuringute järgi kuuel inimesel kümnest süstekohareaktsioone, igal teisel võib tekkida peavalu, mis kestab kõige rohkem paar-kolm päeva. „Võta päev töölt vabaks, ole voodis, joo rahulikult teed ja võta palavikualandajat ning valuvaigistit – kõik läheb mööda.”

„Parem see kui mitu nädalat intensiivravis olla,” võrdleb professor Irja Lutsar vaktsiini kõrvaltoimeid koroonaviiruse jubedusega. Ta sõnul on tugev reaktsioon loomulik organismi vastus vaktsiinile. Ent miks on see just AstraZeneca puhul on tõenäolisem kui näiteks Euroopas ja Eestis kasutatavate Moderna või Pfizeri puhul? Vastus on vaktsiinide ülesehituses. Kui Moderna ja Pfizeri vaktsiin justkui viib organismi retsepti koroonaviirusele immuunsust andva ogavalgu tootmiseks, siis AstraZenecal viib geen ogavalgu organismi.

Sarnaselt AstraZeneca tööpõhimõttega töötavad ka Venemaa vaktsiin Sputnik V, mille kõrvalmõjude kohta pole veel piisavalt andmeid ning samuti ka neljapäeval Euroopa Ravimiametilt kasutusloa saanud Johnson & Johnson’si toodetav Jansseni vaktsiin. Mis on aga need täpsemad komponendid seda tüüpi vaktsiinide puhul, mis tugevamat vastureaktsiooni võrreldes mRNA (Moderna, Pfizer) vaktsiinidega tekitavad, Lutsar täpsustada ei tea. Küll aga sõnab ta, et mRNA mehhanismi ohutukstegemisega nägid vaktsiinitootjad pikalt vaeva.

Kui seni oli AstraZeneca vaktsiini kasutamisel vanusepiirang, siis sedagi mitte kõrvalmõjude tõttu, vaid kuna vanemaealise elanikkonna seas polnud vaktsiiniga piisavalt uuringuid läbi viidud. Kolmapäeval otsustas Eesti immunoprofülaktika ekspertkomisjon, et teadusuuringud toetavad AstraZeneca vaktsiinilt vanusepiiri kaotamist ning et edaspidi võib vaktsiini süstida kõigile täisealistele.

Muuseas, mainekas briti ajaleht Financial Times kirjutas poolteist nädalat tagasi, et Suurbritannia ravimiameti uuringust järeldub, et rohkem tekib vaktsineerimisele vastureaktsiooni just nooremate täiskasvanute seas, kuna nende immuunsüsteem reageerib võrreldes vanemaealistega vaktsiinile tugevamalt.

AstraZeneca vaktsiini kõrvaltoimed Väga sage (võib tekkida rohkem kuni 1 inimesel 10-st)

- tundlikkus, valu, soojustunne, sügelus või verevalum süstekohas

- väsimustunne (väsimus) või üldine halb enesetunne

- külmavärinad või palavikutunne

- peavalu

- iiveldus

- liigese- või lihasvalu

Sage (võib tekkida kuni 1 inimesel 10-st)

- turse või punetus süstekohas

- palavik (rohkem kui 38 °C)

- oksendamine või kõhulahtisus

Aeg-ajalt (võib tekkida kuni 1 inimesel 100-st)

- unisus või pearinglus

- söögiisu vähenemine

- lümfisõlmede suurenemine

- liigne higistamine, nahasügelus või lööve

Allikas: AstraZeneca vaktsiini pakendi infoleht

Kas loetud artikkel vastas Teie ootustele? Ei ole üldse rahul Olen väga rahul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10