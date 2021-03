Kokkuvõttes võib järeldada, et rakendus on küll elus hoitud, aga see oleks vajanud oluliselt tugevamat toetust alates valitsuse tasemest. Nüüd võiks küsida, kas selle professionaalse rakenduse tegemine oma ala tippude poolt vabatahtlikult ja kingitusena oli viga, kuna tasuta asja ei võetud piisavalt tõsiselt?

Praegu, kus viiruse levik on läinud väga laiaks ja koroonadetektiividel pole enam lootust kõiki lähikontaktseid tuvastada, aitaks automaatne teavitus teha seda, mis jääb inimestest katmata.