Lindebergi advokaadibüroo advokaadid kirjutasid eelmisel nädalavahetusel ilmunud arvamusloos, et ainus võimalus puuküürniku väljatõstmiseks on pikk kohtumenetlus. Meie ettevõtte Rendini õppetunnid koroona-aastast näitavad, et sellega ei saa sajaprotsendiliselt nõustuda.