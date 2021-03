10 lugu nädalavahetuseks: hullud päevad Ida-Tallinna keskhaiglas, kes on Andrei Zevakin, avameelselt pühapäevanarkomaaniast

Pühapäevanarkomaanist naise pihtimus: viime lapsed vanavanemate juurde ja korraldame abikaasaga kahekesi kokapeo

Paljudel naistel meie ümber on illegaalne saladus, kiusatus, millele nad aeg-ajalt järele annavad. Mida mõtlevad need, kes peavad kokaiiniuimas nädalavahetust normaalseks? Milles peituvad pühapäevanarkomaania ohud?

Kolmandik Eesti kooliõpilastest vigastab end tahtlikult | Teismelise tütre ema: ta ütles, et tal on koguaeg külm ja käib sellepärast pikkade käistega

"Greete oli igal võimalikul hetkel oma toas, nutu- ja pahameelehood olid sagedased, aga arvasin, et tavalised teismelise tujud," jutustab 13-aastase tütre kohutava saladuse jälile saanud Jane (37). "Ühel hommikul tuli Greete siiski kogemata lühikeste varrukatega pluusis sööma."

Mida süüa, kui tunned, et hakkad haigeks jääma või oled juba tõbine

Tasakaalustatud ja tervislik toitumine on hea immuunsüsteemi alus. Kui tunned, et haigus hakkab ligi hiilima või juba oled haigeks jäänud, vaata siit, mida süüa ja millest peaks loobuma, et organism uuesti kiiresti jalule turgutada.