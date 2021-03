Troopilised piirkonnad lähenevad elamiskõlbmatuse piirile

Inimeste võime reguleerida oma kehasoojust sõltub ümbritseva õhu temperatuurist ja niiskusest. Meie kehatuuma temperatuur püsib üsna stabiilsena 37 kraadi juures, samal ajal kui meie nahk on jahedam, et kuumus saaks kehast eralduda. Kui märja termomeetri – mis mõõdab õhutemperatuuri ja -niiskust – näit peaks ületama 35 kraadi, tähendab see, et keha ei suuda end jahutada ja sel võivad olla surmavad tagajärjed.

Surmavad tagajärjed

„Kui on liiga niiske, ei suuda meie keha end higistamisega maha jahutada – sellepärast on niiskus oluline, kui me hindame elamisväärsust kuumas paigas,” selgitas uuringu juhtautor, Princetoni ülikooli uurija Yi Zhang. „Kehatuuma kõrge temperatuur võib olla ohtlik või isegi surmav.”

Uurimisrühm vaatles erinevaid ajaloolisi andmeid ja simulatsioone, et ennustada, kuidas õhutemperatuuri ja -niiskuse äärmused planeedi edasise kuumenemise korral muutuvad. Nad avastasid, et troopikas kasvavad need äärmused umbes sama kiiresti, nagu kasvab troopiline keskmine temperatuur.

See tähendab, et üleilmset temperatuuritõusu on tarvis piirata 1,5 kraadini, et vältida troopiliste piirkondade märgtemperatuuri tõusu üle 35 kraadi. Märga termomeetrit nimetatakse nõnda sellepärast, et termomeetri ümber on mähitud märg riie, mis aitab jäljendada inimese võimet oma nahka higi aurustamisega jahutada.

Tingimused lähevad troopikas ohtlikuks tegelikult juba enne 1,5 kraadi piiri. Uuring hoiatab, et ühekraadisel märgtemperatuuri tõusul võivad olla sama rängad mõjud tervisele kui mitmekraadisel temperatuuritõusul. Planeedi temperatuur on praeguseks inimtegevuse tõttu soojenenud keskmiselt 1,1 kraadi. Kuigi valitsused on Pariisi kliimaleppega lubanud hoida keskmist temperatuuritõusu 1,5 kraadi piires, on teadlased hoiatanud, et see piir võidakse ületada juba kümnendi jooksul.

Kuni pool rahvastikust