Vaimulik Mervi Kalmus: võtaks ’sõnavabaduse’ kõrval kasutusele termini ’sõnavastutus’? Isegi praegusel sõnakülluse ajastul on igal välja öeldud mõttel oma mõju

Käesoleva nädala alguses raputas inglise ühiskonda prints Harry ja tema abikaasa, Sussexi hertsoginna Meghani avameelne intervjuu Oprah Winfrey’ga, kus paar kirjeldab üksikasjalikult oma tundeid seoses lahkumisega Briti kuningakojast. Kuna Briti kuningliku perekonna näol on tegemist Euroopa ühe glamuursema perega, on nende sisemised pinged ja draamad olnud juba aastakümneid veeks kõmulehtede veskile. Tähelepanu on ebatervelt palju ja igaüks avaldab, sõrm püsti, nende kohta oma arvamust.