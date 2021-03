NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | EKRE võib iga nädal tõrvikumarssi teha, kuid Toomi ja Kõlvarti vastu nad ei saa

„Ma ei tea, mis mulli sees elab Läti peaminister, sest veel kuu aega tagasi hoiatas Läti tervishoiuministeerium, et Lätit ootab ees märtsis-aprillis kolmas laine ja selleks tuleb valmistuda. Aitäh naabritele mure eest, kuid antud juhul ei kõla eriti usutavalt, et lõunanaabrid saavad meid millegagi aidata, sest läti meditsiini ja selle kättesaadavust hinnatakse Euroopa erinevates pingeridades madalalt ning arvata võib, et lätlased peavad praegu enda muredega tegelema, sest plaanilised vastuvõtud jäeti detsembris-jaanuaris ära, mitte eestlasi ravima.”

Üldiselt võib 8. märtsi pühasse, nagu ka selle asutajatesse suhtuda väga erinevalt, kuid 8. märts on minu jaoks kord veel kord üks põhjus öelda naistele, et me armastame neid nende paljude ja vaieldamatute eeliste ning veelgi enam nende suurepäraste puuduste pärast. Head pühi, kallid!

Mille pärast peaksid tänased Ida-ja Kesk-Euroopa maade kaupmehed ning lillemüüjad Clara Zetkinit ja Rosa Luxemburgi armastama? Ikka naistepäeva pärast. Vahepeal eestlaste hulgas unustusse jäänud päev on viimase 10-15 aastaga võimast comebacki tegemas. Eesti Päevalehe kultuuritoimetaja Peeter Kormašev soovitas selle ka Eestis uuesti vabaks päevaks teha. Üldiselt jääb mulje, et kommenteerijate hulgas laiemat heakskiitu see initsiatiiv siiski ei leidnud.

Muidugi meeldib kohalikele venelastele Lähtru mõisniku jutt targast Putinist ja Rootsis jooksvatest homodest, aga valimistulemuse tegemiseks oleks vajalik korraldada nendes kohtades samasuguseid turneesid, nagu EKRE korraldas Eesti pärapõrgutes ja tühjaks jäänud kolhoosikeskustes, aga esiteks ei oska neist peale isa-Helme korralikult vene keelt, teiseks on see nišš juba Lasnamäel ja Kirde-Eestis täidetud Keskerakonna venekeelsete poliitikutega, kes käivad rääkimas kuidas eestlased on venelastelt midagi varastanud ja kuidas Eesti riik on venelasi solvanud, erilisest vene hingest ja selle kinnituskohtadest. EKRE ei suuda Kõlvartite, Toomide, Stalnuhhinite ja Korbidega sammu pidada tehku või iga nädal tõrvikumarssi ja iga päev TRE-raadio saadet.”

„Tõnis Saartsil on nagu alati mingi oma atmosfäär. Selleks, et teha korralik tulemus valimistel on vaja omada korralikku nimekirja valimisringkonnas, kuniks EKRE koosneb isa-Helmest, ema-Helmest, poja-Helmest, kunstnik Põlluaasast, ühest Jaak Madisonist ning ühest Poolametsast, siis nad ei suuda Tallinnas Lasnamäel ja Kirde-Eesti linnades mingit tulemust teha.

Koroonakriis jätkub ning haigestumus COVID-isse on viimastel nädalatel Eestis ülesmäge rühkimas, samal ajal kui eufooria naiste arvu pärast Eesti poliitilises juhtkonnas on kadumas ning sootunnuste asemel räägitakse igapäevaselt rohkem reaalselt toimetulekust oma ametikohal. Selles olukorras teatasid lõunanaabrid lätlased, et on valmis eestlastele appi tulema. Kommenteerijates tekitas see erinevaid tundeid.

Serks:

„Kohalikel venelaste seas on piisavalt terve mõistusega inimesi kellele "euroopalikud pereväärtused", multi-kultindus jne ka peale ei lähe. Samuti ei taha nad, et riik ujutatakse üle Ukrainast,Valgevenest pärit odava orjatööjõuga kes solgivad kohalike tööturgu.Ainuke kes selle eest võitleb on EKRE. Nii lihtne see ongi.”

Neljapäev, 11. märtsi

Eestis ei arutatud paraku 2020. aastal Tõnu Õnnepalu uut romaani ega Mats Traadi viimast luulekogu. Küll aga räägiti selle poolest Sveta Grigorjeva Roosiaia esinemisest, Mikk Pärnitsa poolt valitud tualetist ning Peeter Helme Armastuse Saali seiklustest. Eesti kirjandus pole vist enam tõesti päris see mis Tuglase, Underi või Krossi aegadel...

Sel nädalal ilmus suvise häppeningi kohta veel üks nupuke, milles teatati, et kirjanik Pärnits uuris kas tema auhind on jõus ning justiitsministeeriumist teatati, et on küll. Kommentaariumi põhjal jääb mulje, et sellised tegelased tekitavad küll palju eredaid emotsioone, kuid näib, et Eesti ühiskond hakkab nendest nägudest väsima ja ootab, et need emba-kumba midagi uut õpiks või tuleksid värskemad, mitte ei leierdataks ühte ja sama.

Ded Dõmohod: