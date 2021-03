Austria kantsler: EL jaotab vaktsiine ebaõiglaselt

Austria kantsler Sebastian Kurz kritiseeris nädalavahetusel euroliidu praegust vaktsiinide jaotamise korda ja nurises, et osa riike on saanud ebaõiglaselt palju doose. Reedeses sõnavõtus võrdles Kurz seda, kuidas Euroopas vaktsiinide üle kaubeldakse, türgi basaariga ja rõhutas, et EL-i soetatud doose tuleks liikmesriikidele jagada rangelt rahvaarvuga proportsioonis.