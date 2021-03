JUHTKIRI | Aeg tõsta seksuaalse vabaduse eapiiri

Vähe on Eestis inimesi, kes sääraseid suhteid moraalselt hukka ei mõistaks, aga see, kuhu skandaal juriidiliselt välja jõuab, pole kaugeltki selge. Põhjus on lihtne: Eestis on seksuaalse enesemääramise seaduslikuks piiriks sätestatud 14 eluaastat. Täisealise seksuaalvahekord alla 14-aastasega on me riigis praegu igal juhul seksuaalkuritegu, aga vähemalt 14-aastasega ainult juhul, kui see sunniti peale vägivallaga või teise poole abitut seisundit ära kasutades. Seega saab Fredo esindaja, advokaat Robert Sarv õigusega öelda, et tema klient käitus ühiskondlikult kokku lepitud normi järgi, kui ei tõendata, et ta surus seksuaalsuhte jalgpallitüdrukule peale.