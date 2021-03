Riia uus asemeer: Ušakovsi ajal loodeti, et lund lihtsalt rohkem ei saja

„Kui mootoriõli saab otsa, on autoga võimalik natuke aega edasi sõita, aga lõpuks jääb see ikkagi seisma.” Nii ütleb endine opositsioonijuht ja nüüdne Riia aselinnapea Vilnis Ķirsis kukutatud vastase, ekslinnapea Nils Ušakovsi partei kümneaastase valitsusaja lõpu kohta. Ķirsise sõnul maksis Ušakovsile pikas plaanis kätte edevusprojektidele ja enesereklaamile keskendumine, samal ajal kui pealinn jäi hooletusse.

Juhtisite Riia opositsiooni kogu selle aja, kui Koosmeel oli pealinnas võimul. Miks kestis nende võim nii kaua?

Enne Koosmeele võimuletulekut olid meie bloki parteid lõhenenud ja ajasid Riias järjekindlusetut poliitikat. See aitas Koosmeele võidule kaasa. 2009. aastal võimule tulles hakkas Koosmeel kulutama hiiglaslikke summasid oma sulgede ehtimisele – enda meedias ja sotsiaalmeedias, eriti venekeelses meedias reklaamimisele kulutati ohtralt raha. Portaali Re:Baltica uuring näitas 2018. aastal, et linnavalitsus kulutas kõigest kolme aastaga massi- ja sotsmeedias Koosmeele ja Ušakovsi mainekujundusele üle kaheksa miljoni euro. Samal ajal hakati ellu viima pealtnäha toredaid projekte: pensionäridele tasuta ühistransport, uued promenaadid ja mänguväljakud. Seda kõike on ju vaja, aga unarusse jäid Riia tänavate ja sildade arendus- ja hooldusplaanid.

Mis tingis partei allakäigu?

Koosmeele allakäigu põhjus ongi see, et selline poliitika ei ole jätkusuutlik. Arvukad korruptsiooniskandaalid mõjusid partei mainele halvasti. Ränk löök oli ka venekeelsete valijate häälte pärast sisevõitluse puhkemine