Omastaja palk on tingimisi vangistus

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Ats Kübarsepp

Erasektoris on tööandjal ja töötajal võimalik töövahendite kasutamise korras kokku leppida, kuid avalikus sektoris usaldatakse töövahendid inimesele selgelt tööülesannete täitmiseks ning töötaja peab nendega ümber käima eetiliselt ja vastutustundlikult.

Asja väärkasutamise puhul tuleb vahet teha kahel eri süüteokoosseisul. Üks neist on karistatav väärteona ja teine kriminaalkorras. Avaliku vahendi korruptiivne kasutamine (KVS § 5 lg 2) on väärtegu ning seisneb selles, et ametiisik kasutab talle avaliku ülesande täitmiseks usaldatud vara isiklikuks otstarbeks ja see toob talle avaliku huvi seisukohast kaasa põhjendamatu eelise. Rikkumine võib olla nii ühekordne kui ka pikemaajaline. Omastamine (KarS § 201) tähendab, et inimene pöörab talle usaldatud asja (vähemalt 200 euro väärtuses) enda omaks. Mõlemal juhul on tegemist avaliku vahendi väära kasutamisega, kuid ühel juhul ametiisik „laenutab” asja ja teisel juhul võtab selle omale. Kui avaliku vahendi korruptiivne kasutamine on rünnak avaliku võimu usaldusväärsuse ja võrdse kohtlemise vastu, siis omastamine on rünne omandi vastu.