Liina Kersna: tungiva vajaduse korral võib laps õpetajaga koolis kohtuda

Kui realistlikuks peate, et õpilased pääsevad sel kevadel tagasi kontaktõppele?



Ma väga soovin, et nad saaksid võimalikult kiiresti tagasi kooli, kuid praegust olukorda arvestades on distantsõppel olemine veel mõnda aega vajalik. Piirangud vaadatakse üle, kui nakatumisnäitajad langevad ja olukord haiglates stabiliseerub. Praegused piirangud kehtivad 11. aprillini, võib-olla peame neid pikendama. Tõenäoliselt saavad esmajärjekorras kontaktõppele algklassid ja koolilõpetajad.



Uute piirangutega antakse ebamäärane soovitus lapsi võimaluse korral lasteaeda ja -hoidu mitte viia. Kes siis ikkagi tohivad teenust edasi kasutada ja millistel tingimustel?



Märkimisväärselt palju viiruskoldeid on just lasteaedades. Oleme andnud soovituse lapsi lasteaeda mitte viia, kui see vähegi võimalik on, et vähendada kontakte ning hoiduda nakatumisest.