Tartu Uue Teatri lavastus "Anne lahkub Annelinnast" jõuab 360 kraadi ülesvõttena veebi

„Tegemist on online-etendusega, mis tuleb esitamisele vaid korra ja ilma järelvaatamise võimaluseta. Uudne lähenemine lavastuse jäädvustamisele toob vahetult vaatajateni kogu tegevustiku, mis lahti rulluma hakkab, sest erietendus jäädvustatakse ühest anonüümsest Annelinna korterist, otse musta pesu ja draama keskelt. Kõige interaktiivsema kogemuse saamiseks on soovituslik seda jälgida nutiseadmest ning võimalusel kasutada kõrvaklappe,“ lausus Tartu Uue Teatri loovjuht Ivar Põllu.

Elisa uute teenuste valdkonna juht Kertu Popp sõnas, et kui tundub, et kuidagi ei saa, siis kuidagi saab alati. „Teatrid on kinni, aga kui on tahtmist, loovust ja fantaasiat, siis saab teatrietendused tuua igaühe koju. Esimest korda kasutatakse selleks 360 kraadi kaamerat ja kuigi vaataja on küll kodus diivanil, saab ta kogeda kogu lavastust kui kärbes seinal.“