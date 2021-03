Riigikontrolli audit: biojäätmeid ei käidelda nõutud mahus

Prügilate räpast tegevust ei kontrollita piisavalt

Riigikontrollil valmis peale biojäätmete aruande ka audit jäätmete ladestamise kohta. Auditis nenditi, et osa prügilasse jõudvaid olmejäätmeid ladestatakse sortimata kujul, kuigi juba üle kümne aasta ei tohiks nii teha.

Samuti leidis analüüs, et varasem keskkonnainspektsioon, praegune keskkonnaamet pole 2017.–2019. aastal kontrollinud üheski prügilas ladestamisnõuete täitmist. Keskkonnaamet põhjendas, et sortimismäärus on mitmeti tõlgendatav ning omavalitsused väidavad, et korraldatud jäätmeveo raames toimuv liigiti kogumine, tootjavastutusorganisatsioonide paigaldatud avalikud pakendikonteinerid ja jäätmejaamade olemasolu tagavad, et jäätmeid sorditakse. „Kas jäätmeid ka tegelikult liigiti kogutakse, ei ole kontrollinud ei omavalitsused ega keskkonnaamet,” tõdes riigikontroll.

Riigikontrolör Janar Holm ütles, et põhjendused, miks pole sortimata segaolmejäätmete ladestamise keeldu kontrollitud, pole veenvad. „Ühtegi kohtuvaidlust meie teada sellelt pinnalt ei ole toimunud, seega on keskkonnaameti põhjendused oletuslikud ega põhine läbiproovitud praktikal. Nenditakse, et õigusaktide sätted ei ole rakendatavad, kuid tegelikult ei ole neid püütudki rakendada.”

Audit ütles, et keskkonnainspektsiooni järelevalve pole olnud piisavalt põhjalik prügilates toimuvate rikkumiste ennetamiseks või varaseks avastamiseks. „Keskkonnainspektsiooni kontroll on piirdunud dokumentide hindamisega. Seetõttu ei ole inspektsioonil jooksvat ülevaadet, milliseid jäätmeid ning kui suures koguses taaskasutatakse või ladestatakse,” kirjeldas audit.

Riigikontroll näeb ohtu, et prügilates võidakse taaskasutuse nime all kõrvale hiilida saastetasudest. Prügilad on näiteks väitnud, et taaskasutavad jäätmeid teede rajamiseks või prügimäkke vahekihtide rajamiseks – nii saavad nad hoiduda mitmesajast tuhandest eurost saastetasudest. Riigikontrolli sõnul ei tee keskkonnaamet taaskasutust lubades kindlaks, kas luba on põhjendatud, samuti pole taaskasutusele seatud täpseid nõudeid ega tõhusat järelevalvet.

Riigikontroll nentis, et asutused on püüdnud taaskasutamist kontrollida, aga kuna keskkonnaload on olnud liiga üldsõnalised, pole inspektorid saanud konkreetsetest nõuetest kinni hakata. Seetõttu on peetud pikki kohtuvaidlusi. „Näiteks Paikre prügilaga vaieldi sortimisjääkidest vahekihtide tegemise üle aastaid, ka kohtus. Lõpuks võitis keskkonnaameti seisukoht ning Paikre enam neid vahekihte teha ei tohi,” kirjeldas Holm. „Samal ajal ei ole keskkonnaamet reageerinud piisavalt kiiresti lubade muutmisega, et keelata samasugune tegevus ka teistes prügilates. Näiteks Uikala prügila võiks oma loa alusel seda senini teha ja on järelevalve käigus inspektsioonile ka väitnud, et on vahekihte teinud, kuigi keskkonnaametile nad seda deklareerinud ei ole.”

Keskkonnaamet arvab, et keskkonnatasude kontrollimine aitab märkimisväärselt vähendada pettuseriski, samuti on amet kontrollide käigus määranud lisa-keskkonnatasusid kokku umbes 1,3 miljoni euro jagu.