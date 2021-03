JUHTKIRI | Poliitika võitis teaduse

Täpsema info saamiseni vaktsineerimise peatamine võiks kõlada enesestmõistetavana. On ju tegemist vaktsiinidega, mis valmisid rekordkiirusel ja lubati turule kiiremini arvestusega, et osa kõrvalmõjusid ilmneb hiljem ja siis saab juba vaktsineerimise käigus reageerida.

Paraku ei näi seni kõlanud põhjendused kuuluvat teaduse, vaid poliitika valda. Nii maailma tervishoiuorganisatsioon (WHO) kui ka Euroopa ravimiamet (EMA) kinnitavad, et pole leidnud põhjuslikku seost vaktsiinide ja trombide vahel. Jah, neid seoseid uuritakse edasi ja järgmised tulemused peaksid juba homme teatavaks saama, aga praegu näib, et pigem said trombi patsiendid, kes saanuks selle oma tervisliku seisundi tõttu niikuinii. Teisisõnu: pärast vaktsiinisüsti surma saabumine ei tähenda, et surma põhjustas vaktsiin.